كيم كردشيان تدخل عالم برودواي بقصة صادمة تهزّ العدالة

دبي - فريق التحرير: كشفت تقارير أن كيم كردشيان تستعد لخوض خطوة جديدة ومفاجئة في مسيرتها المهنية، وهذه المرة من بوابة مسرح برودواي، بعدما انضمّت رسمياً إلى فريق إنتاج مسرحية The Fear of 13، التي يشارك في بطولتها النجمان أدريان برودي وتيسا طومسون.

وأكدت كردشيان في فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام” أن اهتمامها بالمشروع ينبع من قناعتها العميقة بملف إصلاح العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح جزءاً أساسياً من حياتها خلال السنوات الأخيرة. وقالت: “على مدار العقد الماضي، كان إصلاح نظام العدالة الجنائية مهمة شخصية جداً بالنسبة لي، وقد رأيت عن قرب كيف يمكن أن يفشل النظام بحق البعض”.

وأضافت كيم أنها تأثرت بشكل كبير بقصة نيك ياريس، الذي أمضى ٢٢ عاماً في السجن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، قبل أن تتم تبرئته عام ٢٠٠٣

بفضل فحوصات الحمض النووي (DNA)، وهو ما دفعها إلى دعم تحويل قصته إلى عمل مسرحي حي.

وأوضحت كردشيان أن المسرح يمتلك قدرة استثنائية على إيصال الرسائل الإنسانية، قائلة: “التجربة المسرحية تترك أثراً مختلفاً في النفس، لأنها تجعلك ترى الإنسان خلف الأرقام والإحصاءات”.

كما أعربت عن أملها بأن تفتح المسرحية نقاشاً واسعاً حول مفهوم العدالة الحقيقية، مؤكدة فخرها بخوض أول تجربة لها كمنتجة على مسرح برودواي من خلال عمل يحمل رسالة قوية.

يُذكر أن المسرحية مقتبسة من فيلم وثائقي صدر عام ٢٠١٥ يحمل الاسم نفسه، وتجمع بين نشاط كيم في الدفاع عن قضايا العدالة وشغفها المتزايد بالتمثيل، خصوصاً بعدما خاضت تجربة فنية لافتة مؤخراً من خلال مشاركتها في عمل من إنتاج ريان مورفي بعنوان All’s Fair إلى جانب نخبة من النجمات، أبرزهن غلين كلوز وسارة بولسون وناعومي واتس.