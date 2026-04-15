وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الثلاثاء 26 شوال 1447هـ الموافق 14 أبريل 2026م، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة عدد من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026م في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد خلال الاجتماع أن المملكة أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والاستقرار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات.

ولفت إلى أن المملكة تزخر بفرص استثمارية قيّمة رغم حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعة، مؤكدًا أن المستثمرين الذين ينظرون إلى الأسس الاقتصادية طويلة المدى هم الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه الفرص.

واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن المملكة تواصل دورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، من خلال سياسات متزنة ورؤية تنموية طويلة المدى، بما يعزز فرص النمو المستدام ويُرسّخ مكانتها كمركز جاذب للاستثمار.