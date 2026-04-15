شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد خلال الاجتماع أن المملكة أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والاستقرار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات.
ولفت إلى أن المملكة تزخر بفرص استثمارية قيّمة رغم حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعة، مؤكدًا أن المستثمرين الذين ينظرون إلى الأسس الاقتصادية طويلة المدى هم الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه الفرص.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن المملكة تواصل دورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، من خلال سياسات متزنة ورؤية تنموية طويلة المدى، بما يعزز فرص النمو المستدام ويُرسّخ مكانتها كمركز جاذب للاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.