بعد انسحاب مفاجئ… برادلي كوبر يقود “Ocean’s” نحو مرحلة جديدة مع هذه البطلة

دبي - فريق التحرير: كشفت شركة “وارنر براذرز” أن برادلي كوبر سيقوم بكتابة وإخراج وبطولة فيلم تمهيدي جديد من سلسلة “Ocean’s” إلى جانب الممثلة مارجوت روبي، وذلك خلال عرضها ضمن فعاليات CinemaCon. كما أعلنت الشركة عن مجموعة من تواريخ إطلاق عدد من مشاريعها السينمائية المرتقبة.

وشملت قائمة المواعيد المعلنة: الجزء الثاني من فيلم الرعب “The Revenge of La Llorona” في ٩ أبريل/نيسان ٢٠٢٧، و”Evil Dead Wrath” في ٧ أبريل/نيسان ٢٠٢٨، و”Final Destination 7” في ١٢ مايو/أيار ٢٠٢٨، و”The Flood” للمخرج زاك كريغر في ١١ أغسطس/آب ٢٠٢٨، بالإضافة إلى الجزء التمهيدي من فيلم “Weapons” بعنوان “Gladys” في ٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٨ وفيلم غير معنْون للمخرج باز لورمان في ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٨.

كما أعلنت الشركة عن تقدم مشروع فيلم تمهيدي جديد من عالم “Game of Thrones”، حيث كان قد تم سابقًا الكشف عن تطوير مسلسل تلفزيوني وفيلم مستوحى من “غزو إيجون”، إلا أن المشروع السينمائي يبدو أنه هو الذي سيستمر، مع التلميح إليه خلال الفعالية.

وبخصوص فيلم “Ocean’s”، فقد كان المخرج لي آيزاك تشونغ مرتبطًا بالمشروع سابقًا، لكنه انسحب الشهر الماضي بسبب خلافات إبداعية. وجاء في بيان مشترك من “وارنر براذرز” و“LuckyChap” أن التعاون معه كان إيجابيًا وأن الباب لا يزال مفتوحًا للعمل معه مستقبلًا.

يُذكر أن سلسلة “Ocean’s” انطلقت عام ٢٠٠١ مع فيلم “Ocean’s Eleven” للمخرج ستيفن سودربرغ، والذي كان إعادة إنتاج لفيلم السرقة الكلاسيكي الصادر عام ١٩٦٠. وشارك في بطولته جورج كلوني، وبراد بيت، وجوليا روبرتس، ومات ديمون، واستمرت السلسلة بثلاثة أجزاء انتهت عام ٢٠٠٧.

وفي عام ٢٠١٨، قدّمت الشركة فيلم “Ocean’s Eight” كفرع جديد من السلسلة من إخراج غاري روس وبطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآني هاثاواي.