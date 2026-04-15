بعد طرده من بريطانيا.. فرنسا تتحرّك ضد كانييه ويست: اليكم ما حصل معه

دبي - فريق التحرير: أعلن مغني الراب الأميركي كانييه ويست تأجيل حفله المرتقب في مدينة مارسيليا الفرنسية إلى أجل غير مسمّى، وذلك بعد تقارير أفادت بأن وزارة الداخلية الفرنسية تدرس إمكانية منعه من دخول فرنسا أو منعه من إقامة الحفل.

وكتب ويست عبر منصة “إكس” انه اتخذ القرار “بعد تفكير طويل”، مؤكداً أنه لا يريد وضع جمهوره في قلب الأزمة، وأضاف: “أتحمل كامل المسؤولية عن أخطائي، وأعلم أن الأمر يحتاج وقتاً لفهم صدق التزامي بتصحيح ما حدث”.

من جهته، أعلن عمدة مارسيليا بينوا بايان رفضه القاطع لاستضافة ويست في المدينة، مؤكداً أنه “غير مرحّب به” في ملعب فيلودروم، معتبراً أن مارسيليا لا يمكن أن تكون منصة لمن يروّج للكراهية أو النازية.

وبحسب صحيفة Le Monde، فإن منع الحفلات في فرنسا يخضع لشروط قانونية صارمة، إذ لا يمكن للسلطات المحلية إلغاء أي عرض إلا إذا كان يشكّل تهديداً للنظام العام أو ينطوي على احتمال ارتكاب مخالفات جنائية.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية منع ويست من دخول المملكة المتحدة بعدما كان مقرراً أن يشارك في مهرجان موسيقي بلندن، قبل أن يتم إلغاء الحدث لاحقاً بسبب الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة.