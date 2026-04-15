منصة مدرستي 1447.. طريقة تسجيل حضور الطلاب خطوة بخطوة عبر school.madrasati.sa

الرياض - فريق التحرير: تعد عملية تسجيل حضور الطلاب في منصة مدرستي من أهم الإجراءات اليومية التي تعتمد عليها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لضمان متابعة العملية التعليمية داخل الفصول الافتراضية بشكل منظم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة التعليم الرقمي التي تهدف إلى تعزيز الانضباط الدراسي ورفع مستوى التفاعل بين الطلاب والمعلمين.

ما هي منصة مدرستي؟

تُعد منصة مدرستي واحدة من أبرز المنصات التعليمية الرقمية في السعودية، حيث توفر بيئة تعليمية متكاملة تشمل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتقدم خدمات متعددة مثل شرح الدروس، والواجبات، والاختبارات الإلكترونية.

شرح الدروس عبر فيديوهات تفاعلية

عرض الجداول الدراسية اليومية

حل الواجبات ورفعها إلكترونيًا

إجراء الاختبارات ومتابعة النتائج

التفاعل المباشر داخل الفصول الافتراضية

طريقة تسجيل حضور الطلاب في منصة مدرستي

يمكن إثبات حضور الطالب بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي عبر الموقع الرسمي تسجيل الدخول باستخدام حساب الطالب التوجه إلى قائمة "جدولي" اختيار الحصة الدراسية الضغط على "رابط الانضمام" النقر على "انضمام"

ويتم تسجيل الحضور تلقائيًا بمجرد دخول الطالب إلى الحصة الافتراضية.

تسجيل الدخول لمتابعة الدروس

لمتابعة الدروس اليومية، يجب على الطالب:

الدخول إلى المنصة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اختيار الدرس من الجدول متابعة الشرح وتنفيذ الواجبات

آلية رصد الحضور والغياب

توفر المنصة نظامًا دقيقًا لمتابعة الحضور، حيث يقوم المعلم برصد التزام الطلاب من خلال التقارير داخل المنصة، مما يساعد في تقييم الأداء التعليمي.

أهمية تسجيل الحضور في منصة مدرستي

تعزيز الانضباط الدراسي

تحسين التفاعل داخل الحصص

رفع مستوى التحصيل الدراسي

متابعة العملية التعليمية بشكل منتظم

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

يمكن التسجيل في المنصة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي اختيار تسجيل جديد إدخال رقم الهوية أو الإقامة إدخال رقم الجوال تأكيد البيانات وإتمام التسجيل

رابط منصة مدرستي

يمكن الدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط الرسمي لمتابعة الدروس وتسجيل الحضور بسهولة.