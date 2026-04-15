ترمب يوجه رسالة إلى طهران عبر عاملة توصيل

في قصة هي الأولى من نوعها وفي مشهد يجمع بين الاستعراض السياسي وفنون الرسائل الذكية والمبطنة، حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجبة برجر من ماكدونالدز إلى منصة خطابية متعددة الاتجاهات، جمعت بين الداخل الأمريكي وملف التوتر مع إيران في لقطة واحدة أمام المكتب البيضاوي. فما بدا للوهلة الأولى حدثاً شعبياً بسيطاً، تمثّل في استقبال عاملة توصيل من تطبيق دورداش، تحوّل سريعاً إلى رسالة سياسية مركبة: ترويج داخلي لسياسة «إعفاء البقشيش من الضرائب»، وتأكيد خارجي على أن واشنطن تدير ملف الخليج ومحادثات طهران في اللحظة ذاتها. هكذا، امتزجت صورة البرجر والبطاطس بخطاب القوة والرسائل الدبلوماسية في مشهد يلخّص أسلوب ترمب في الحكم والتواصل.

هندسة إعلامية

أمام باب المكتب البيضاوي، ظهر ترمب حاملاً كيسي طعام من ماكدونالدز، وإلى جواره شارون سيمونز، عاملة التوصيل الجدة الستينية القادمة من أركنساس، في مشهد صُمم بعناية ليبدو عفوياً. وبينما كانت عدسات الإعلام تلتقط كل تفصيلة، أطلق الرئيس عبارته الساخرة: هذا لا يبدو مُرتباً، أليس كذلك؟ في اعتراف ساخر بأن اللقطة، رغم طابعها الشعبي، جزء من هندسة إعلامية محسوبة.

غير أن القيمة السياسية للمشهد لا تكمن في الوجبة ذاتها، بل في المسرح الذي جرت عليه: البيت الأبيض، والمكتب البيضاوي تحديداً، بما يحمله من رمزية سيادية. لقد أراد ترمب أن يُظهر نفسه قريباً من المواطن العادي، وفي الوقت نفسه ثابتاً في قلب مركز القرار الأمريكي.

خطاب إلى الداخل

على المستوى الداخلي، استُخدم الحدث للترويج لسياسة «لا ضريبة على البقشيش، وهي واحدة من الرسائل الاقتصادية الموجهة إلى الطبقات العاملة، خصوصاً أصحاب الوظائف المرتبطة بالإكراميات. وقد تحدثت سيمونز عن استفادتها المالية من هذه السياسة، مشيرة إلى تحسن دخلها في ظل ظروف عائلية صعبة، قبل أن يفاجئها ترمب بإعطائها ورقة نقدية من فئة 100 دولار أمام الكاميرات.

هنا، لم يكن المشهد مجرد كرم شخصي، بل جزءاً من خطاب انتخابي بصري، يصوغ صورة الرئيس بوصفه حامياً للطبقة الوسطى والعاملين في اقتصاد الخدمات.

رسالة إلى طهران

لكن خلف المشهد الشعبوي، كانت الرسالة الأكثر عمقاً تتجه إلى الخارج، وتحديداً إلى إيران. ففي خضم الأسئلة التي تلت تسليم الطلب، انتقل الحديث سريعاً إلى ملف الخليج ومضيق هرمز، حيث أكد البيت الأبيض أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال قائمة رغم تصاعد الضغط الأمريكي. بهذا المعنى، تحولت وجبة البرجر إلى خلفية رمزية لمشهد أكبر: رئيس يدير ملف الحرب والدبلوماسية، فيما يبعث برسائل الطمأنة إلى الداخل الأمريكي حول الاقتصاد والضرائب.

فن الاستعراض السياسي

يعيد هذا المشهد تقديم أسلوب ترمب السياسي القائم على الدمج بين الصورة والرسالة. فهو يدرك أن اللقطة التلفزيونية قد تكون أبلغ أثراً من خطاب مطول.