رمزية بنت جبيل تختبر الهدنة انطلاق أول مفاوضات لبنانية إسرائيلية

دخلت الأزمة اللبنانية الإسرائيلية منعطفا سياسيا غير مسبوق مع انطلاق أول لقاء تفاوضي مباشر بين بيروت وتل أبيب، أمس، في واشنطن، بعد أكثر من 4 عقود على آخر مفاوضات رسمية بين الطرفين. وبينما يقدم الاجتماع بوصفه اختبارا أوليا لملف الهدنة، يتزامن المسار الدبلوماسي مع تصعيد ميداني لافت في جنوب لبنان، يتصدّره تطويق مدينة بنت جبيل، ذات الرمزية التاريخية والسياسية في معادلات الصراع. وهكذا، تتقاطع الطاولة الأمريكية مع الميدان الجنوبي في لحظة تبدو فيها الهدنة هدفًا تفاوضيا عاجلا، أكثر من كونها نتيجة نهائية. بداية المسار

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن أول اجتماع مباشر بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية وبحضورِ مسؤولين من بينهم وزير الخارجيةِ ماركو روبيو، في خطوة تعد تحولا نوعيا في مسار إدارة الصراع. ويمثل هذا اللقاء أول اختراق مباشر منذ اتفاق 17 مايو 1983، ما يعكس انتقال الملف من قنوات الوساطة غير المباشرة إلى حوار مباشر تحت رعاية أمريكية.

ويأتي الاجتماع في سياق سياسي إقليمي ودولي يضغط باتجاه احتواء التصعيد، وفتح نافذة محدودة لوقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الوحيد الممكن في هذه المرحلة، قبل الانتقال إلى أي تفاوض أوسع حول ترتيبات أمنية طويلة الأمد.

هدنة مشروطة

تركز أجندة الوفد اللبناني، بحسب مصادر رسمية، على بند واحد يتمثل في وقف إطلاق النار، من دون الدخول في أي ملفات سياسية أو تفاوضية أخرى. ويعكس هذا التحديد الحذر رغبة بيروت في حصر المسار الحالي في الإطار الإنساني–الأمني، وتفادي أي توسع قد يفتح الباب أمام تفاوض سياسي شامل غير ناضج.

في المقابل، تعمل واشنطن على هندسة تفاهم أولي يضمن التزاما متبادلا بالهدنة، على أن يشكل ذلك أساسا لمرحلة لاحقة من المفاوضاتِ المباشرة، في حال توافر الحد الأدنى من التهدئة على الأرض.

بنت جبيل تختبر الهدنة

بالتوازي مع الحراك السياسي، تبرز مدينة بنت جبيل بوصفها العنوان الأبرز للتصعيد العسكري في الجنوب اللبناني. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تطويق المدينة من خمسة محاور، في عملية عسكرية وصفها مراقبون بأنها محاولة لإعادة رسم ميزان السيطرة الميداني في واحدة من أكثر المناطق حساسية قرب الحدود.

ولا يُقرأ هذا التطويق باعتباره تطورًا عسكريًا معزولًا، بل كعنصر ضاغط على مسار المفاوضات في واشنطن، حيث تتداخل الحسابات الميدانية مع الجهد الدبلوماسي، في معادلة «التفاوض تحت النار».

رمزية المكان

تحملُ بنت جبيل ثقلا رمزيا يتجاوز موقعها الجغرافي، إذ ارتبطت في الذاكرة السياسية بخطابات مفصلية في تاريخ الصراع، أبرزها خطاب التحرير عام 2000، وخطاب ما بعد حرب 2006 الذي كرس حضورها كمنصة رمزية في سردية المواجهة. هذا البعد الرمزي يجعل أي تطور فيها أكثر من مجرد تغيير ميداني، بل جزءا من إعادة تشكيل الرمزية السياسية للصراع، وانعكاساته على الخطاب العام.

رهان الدولة

في موازاة ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات الجارية هي من اختصاص الدولة حصرا، باعتبارها مسألة سيادية لا تقبل التعدد في المرجعيات. ويشدد على أن أي حل مستدام يظل مرهونا بوقف الاعتداءات والتوصل إلى تفاهمات متبادلة، ضمن إطار سياسي متدرج. بين مسارين

تظهر التطورات الراهنة أن المشهد يتشكل من مسارين متوازيين: مسار تفاوضي يبنى في واشنطن تحت رعاية أمريكية، ومسار ميداني يتكثف في جنوب لبنان، وتحديدا في بنت جبيل. وبين المسارين، تتحدد ملامح المرحلة المقبلة: إما هدنة تفتح عبر الدبلوماسية، أو تصعيد يعيد خلط أوراق التفاوض من جديد.

