محدث: واشنطن: تقدم كبير في المحادثات مع إيران وعودة جديدة لجولة مفاوضات

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، 14 أبريل 2026، إن واشنطن حققت تقدما كبيرا في المحادثات الجارية مع إيران، في وقت تشير فيه تقارير لوكالة رويترز إلى أن الحوار بين الجانبين لا يزال مستمرا، رغم انتهاء جولة إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن بلاده ترى إمكانية التوصل إلى "صفقة كبرى" مع طهران، لكنه شدد على أن الكرة الآن في ملعب إيران لاتخاذ الخطوة التالية، مرجحا عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وربما يوم الخميس، بعد فشل محادثات نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الولايات المتحدة وضعت خطوطًا حمراء واضحة، أبرزها ما يتعلق بملف اليورانيوم المخصب، إلى جانب آلية تحقق صارمة لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي في المستقبل.

وأشار إلى أن التحدي يكمن في وضع آليات تنفيذ دقيقة لهذه الضمانات، وليس في التصريحات السياسية فقط.

وفي السياق ذاته، قال فانس إن التقدم في المفاوضات يعتمد على قرارات القيادة الإيرانية، لافتا إلى أن الوفد المفاوض في إسلام آباد قد لا يملك الصلاحيات الكاملة لإبرام اتفاق نهائي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تحركات دبلوماسية مكثفة، بالتزامن مع إجراءات عسكرية مرتبطة بالبحرية الأميركية في المنطقة.

وذكرت تقارير دولية أن مشاورات جارية لعقد جولة جديدة من المحادثات، مع طرح عدة مواقع محتملة لاستضافتها، من بينها إسلام آباد وجنيف.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على استئناف المفاوضات المباشرة، في حال أبدت طهران استعدادا للاستجابة للمطالب الأميركية، مشيرة إلى أن الترتيبات لعقد اجتماع جديد ما زالت قيد النقاش.

من جانبه، أكد ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها ترفض التنازل في ملف تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن 11 مصدرا مطلعا على المفاوضات، أن فريقي التفاوض الأميركي والإيراني سيعودان، هذا الأسبوع إلى إسلام أباد، لإجراء محادثات "سلام".

كما نقلت"رويترز" عن مسؤول بسفارة إيران بباكستان، أن "الجولة المقبلة من المحادثات، قد تعقد هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه "لم يتم تحديد تاريخ محدد حتى الآن للجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن".

المصدر : عرب 48