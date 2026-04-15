سعر البلاتين يؤكد الإيجابية– توقعات اليوم 15-4-2026

أكد سعر البلاتين استسلامه المستمر للسيناريو الصاعد بثباته يوم أمس فوق الحاجز المتمثل بمستوى 2075.00$ لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد جديد وتسجيله حاليا لبعض المكاسب المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 2145.00$.

الثبات المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 1995.00 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لمكاسب جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 2205.00$ والذي قد يشكل بدوره عائق جديد أمام الاندفاع الصاعد , أما تجاوز هذا العائق سيسهل مهمة تحقيقه لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 2290.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2070.00$ و 22205.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع