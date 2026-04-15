سعر الفضة يتخطى مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-04-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مؤكداً باختراقه مستوى المقاومة القوي عند 4,800$ في إشارة فنية تعكس قوة الزخم الشرائي واستعداد السعر لمواصلة الارتفاع، ويأتي هذا التحرك الإيجابي مدعوماً بتحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، إلى جانب استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكياً يعزز من فرص استمرار الصعود.

ورغم هذه الإيجابية بدأت بعض الإشارات التحذيرية في الظهور، مع تكون تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يحد من وتيرة المكاسب على المدى القريب، دون أن يلغي ذلك النظرة الصاعدة طالما حافظ السعر على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.