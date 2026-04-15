سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-04-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، والتي مني بها على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 75,500$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، لينجح السعر بهذا الانخفاض في جني أرباح ارتفاعاته السابقة.

كما استطاع تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليكتسب السعر زخماً إيجابياً متجدداً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.