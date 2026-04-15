سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يصل لهدفنا السعري الثاني في نفس اليوم – توقعات اليوم – 15-04-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ولكن بالرغم من ذلك يظل مستقراً اعلى مستوى المقاومة المهم 1.3560، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في إشارة قوية على صحة اختراقه، مستفيداً من تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد بزاوية ميل كبيرة نسبياً ما يدلل على قوة هذا المسار، ليحاول الزوج بهذا الأداء المتذبذب جني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية على المدى القريب.