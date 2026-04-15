سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 15-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-15 02:31AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
هبط سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب بلوغه لمستهدفنا السعري عند مستوى المقاومة 0.5910، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول الزوج في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب,