سعر الباوند مقابل الين يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 15-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-15 05:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر البلاتين استسلامه المستمر للسيناريو الصاعد بثباته يوم أمس فوق الحاجز المتمثل بمستوى 2075.00$ لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد جديد وتسجيله حاليا لبعض المكاسب المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 2145.00$.
الثبات المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 1995.00 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لمكاسب جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 2205.00$ والذي قد يشكل بدوره عائق جديد أمام الاندفاع الصاعد , أما تجاوز هذا العائق سيسهل مهمة تحقيقه لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 2290.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2070.00$ و 22205.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع