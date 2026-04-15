سعر النحاس يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 15-4-2026

واصل سعر النحاس اندفاعه الصاعد بتجاوزه خلال تداولات يوم أمس للحاجز المستقر عند 5.9700$ ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تحقيقه للهدف الإضافي بملامسته لمستوى 6.1040$ ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بتذبذبه قرب 6.5080$.

نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز المخترق سيمنحه فرصة لتشكيل المزيد من المحاولات الصاعدة بهدف تحقيقه لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 6.1550$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 6.2400$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000$ و 6.1550$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع