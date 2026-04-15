شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 15-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-15 05:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر النحاس اندفاعه الصاعد بتجاوزه خلال تداولات يوم أمس للحاجز المستقر عند 5.9700$ ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تحقيقه للهدف الإضافي بملامسته لمستوى 6.1040$ ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بتذبذبه قرب 6.5080$.
نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز المخترق سيمنحه فرصة لتشكيل المزيد من المحاولات الصاعدة بهدف تحقيقه لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 6.1550$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 6.2400$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000$ و 6.1550$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع