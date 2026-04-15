الاقتصاد

سعر النحاس يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 15-4-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 15-4-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 15-4-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-15 05:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النحاس اندفاعه الصاعد بتجاوزه خلال تداولات يوم أمس للحاجز المستقر عند 5.9700$ ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تحقيقه للهدف الإضافي بملامسته لمستوى 6.1040$ ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بتذبذبه قرب 6.5080$.

 

نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز المخترق سيمنحه فرصة لتشكيل المزيد من المحاولات الصاعدة بهدف تحقيقه لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 6.1550$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 6.2400$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000$ و 6.1550$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

