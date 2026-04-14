حزب الله: نواجه عدواناً "أمريكياً إسرائيلياً" يستهدف إبادة لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أن لبنان يواجه عدواناً "أمريكياً إسرائيلياً" يمثل احتلالاً مباشراً، مشدداً على صمود المقاومة والشعب والبلد في وجه هذه المخططات التي تهدف إلى تصفية قوة لبنان السيادية.

وأوضح قاسم في تصريح له، أن الجانب اللبناني تحمل 15 شهراً من عدم التزام إسرائيل بتطبيق أي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الدبلوماسية لم تتقدم خطوة واحدة، بينما استمرت وتيرة العدوان بدعم أمريكي كامل.

وكشف الأمين العام أن إسرائيل أعدت خطة واسعة للاعتداء على لبنان بهدف إبادة قوته ومقاومته، معتبراً أن ذلك يأتي تمهيداً لإقامة مشروع "إسرائيل الكبرى"، ومشدداً على رفضه أن تكون الدولة اللبنانية أداة لتنفيذ المطالب الإسرائيلية عبر الضغط على المقاومة.

وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، أكد قاسم أن الجيش اللبناني لن يقوم بما أريد منه وهو "قتال الشعب"، لافتاً إلى أن لبنان متمسك بسيادته ولن يسمح لأي طرف بفرض كيفية إدارة شؤونه الداخلية.

واختتم قاسم تصريحه بالإشارة إلى أن المعركة الحالية تجاوزت مسألة "أمن شمال إسرائيل"، بل تحولت إلى معركة تهدف إلى إبادة لبنان، مؤكداً أن خيار المقاومة جاء رداً طبيعياً على الاعتداء الإسرائيلي الأمريكي المستمر.

