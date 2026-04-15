إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي بالتأمين وتصحيح المفاهيم وتبسيط المعرفة التأمينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد سوق التأمين السعودي إطلاق منصة “تأمّن” التي تعد أول منصة رقمية مستقلة ومتخصصة في نشر الوعي التأميني في المملكة، حيث تهدف المنصة إلى شرح منتجات وخدمات التأمين وتبسيط المعرفة التأمينية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التأمين، مما يساهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال من اتخاذ قرارات مالية واعية مبنية على المعرفة والثقة.

تقدم منصة "تأمّن" محتوى توعويًا مبسطًا يغطي مجالات التأمين المختلفة، بما في ذلك التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات والمساكن والمسؤوليات، والحماية والادخار، من خلال شرح واضح يربط التأمين بالحياة اليومية واحتياجات الأفراد والأسر.

وتأتي “تأمّن” استجابة للحاجة المتزايدة إلى مصدر معرفي موثوق يوضح دور التأمين كأداة لإدارة ونقل المخاطر إلى شركات التأمين، ويساعد المستخدمين على فهم التغطيات التأمينية وآلية الاستفادة منها بشكل عملي، بعيدًا عن التعقيد أو الطرح الفني المتخصص.

وتركز المنصة على تقديم تجربة رقمية سهلة تتيح الوصول إلى المعلومات بسرعة، مع محتوى متجدد يدعم بناء ثقافة تأمينية مستدامة، ويعزز قدرة الأفراد على التخطيط المالي واتخاذ قرارات أكثر استقرارًا. كما تسعى المنصة إلى تحويل التأمين من مفهوم نظري إلى ممارسة يومية واعية، من خلال محتوى رقمي مبني على التبسيط والوضوح والارتباط بالواقع.

وتُعد “تأمّن” منصة معرفية محايدة، لا تبيع التأمين ولا تقدم توصيات تجارية أو مقارنات بين الجهات، بل تعمل على رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز الفهم الصحيح للتأمين بوصفه جزءًا من أسلوب الحياة. كما تعالج المنصة أحد تحديات قطاع التأمين السعودي المتعلق بانخفاض مستوى الوعي التأميني والتركيز على منتجات التأمين الإلزامية الأمر الذي يساهم في تحقيق وعود الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.