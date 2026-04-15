انفجار بمحطة كهرباء في الهند يخلّف 17 قتيلاً على الأقل

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 36 آخرون جراء انفجار يُشتبه في وقوعه داخل إحدى الغلايات بمحطة لتوليد الكهرباء تديرها شركة فيدانتا في ولاية تشهاتيسجاره بوسط الهند.

وأوضح أمريت فيكاس توبنو، أحد كبار المسؤولين الإداريين، أن العمليات في المحطة، التي تعمل بالفحم وتبلغ طاقتها 600 ميجاوات، توقفت بالكامل عقب الانفجار.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء في منطقة سينجيتاراي، على بعد نحو 230 كيلومتراً من مدينة رايبور، عاصمة الولاية.

ويأتي إغلاق المحطة في وقت تستعد فيه الهند لموسم صيف شديد الحرارة، في ظل تأجيل الحكومة أعمال صيانة لنحو 10 جيجاوات من طاقة محطات الفحم بسبب نقص إمدادات الغاز المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.

من جانبه، رجّح مدير الشرطة المحلي أن يكون الانفجار ناجماً عن ارتفاع درجة حرارة أحد أنابيب الغلاية، فيما أكدت شركة فيدانتا في بيان أن «حادثاً مؤسفاً» وقع في المحطة، مشيرة إلى فتح تحقيق شامل لتحديد أسبابه.