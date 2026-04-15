الاتحاد الأوروبي يعلن جاهزية تطبيق تحقق العمر لحماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق التحقق من العمر الذي يطوره الاتحاد الأوروبي للمنصات الرقمية أصبح جاهزًا من الناحية التقنية، وسيُتاح قريبًا للاستخدام، في خطوة تهدف إلى الحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى جانب مفوضة الشؤون الرقمية هينا فيركونن، إن الاتحاد الأوروبي يمضي بسرعة وحزم في تطبيق قواعده الأوروبية، مؤكدة أن السلطات ستُحمّل المنصات الرقمية المسؤولية الكاملة.

وأضافت أن التطبيق الجديد يوفر أداة قوية للآباء والمعلمين ومقدمي الرعاية لحماية الأطفال، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح إطلاقًا مع الشركات التي لا تحترم حقوق الأطفال.

من جهتها، أوضحت المفوضة فيركونن، أن الاتحاد الأوروبي سيُنشئ آلية تنسيق أوروبية لضمان التحقق من العمر ضمن الأنظمة الوطنية المختلفة، في إطار مساعي الدول الأعضاء لتشديد الرقابة على استخدام القُصّر للمنصات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي أوسع لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى