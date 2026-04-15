تكنولوجيا: اعتماد Sony Xperia 1 VIII يكشف استمرار منفذ 3.5 مم للسماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Sony Xperia 1 VIII في قاعدة بيانات هيئة FCC، وذلك بعد انتشار صور تصميمية سابقة كشفت عن وحدة كاميرات مُعاد تصميمها. ويأتي هذا الإدراج مبكرًا مقارنة بتوقيت ظهور الجيل السابق خلال العام الماضي.

ويحمل الهاتف رقم الطراز PY7-30515Z، والذي يُعتقد أنه يعود إلى Xperia 1 VIII. ورغم أن القائمة لا تتضمن صورًا للجهاز، فإنها تؤكد عددًا من المواصفات المهمة، من بينها استمرار وجود منفذ سماعات الرأس 3.5 مم، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي.

كما تؤكد البيانات دعم الهاتف لاتصال Wi-Fi 7، وهو نفس المعيار المستخدم في الجيل السابق. ويقدم الهاتف أيضًا دعمًا لنطاقات 5G نفسها الموجودة في Xperia 1 VII، وتشمل N5 وN41 وN66 وN77.

وتشير تسريبات أخرى إلى أن Xperia 1 VIII سيحصل على نظام كاميرات محدث يضم ثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بحجم أكبر، إلى جانب كاميرا تيليفوتو جديدة بحجم يتراوح بين 1/3 بوصة و1/2 بوصة، بينما تبقى الكاميرا الواسعة للغاية دون تغيير مقارنة بالجيل السابق.

كما يُرجح أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، ما يعزز موقعه ضمن فئة الهواتف الرائدة القادمة من سوني.

