تكنولوجيا: تطبيق جوجل مع وضع AI Mode يتوفر الآن على Windows عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل رسميًا تطبيقها لنظام Windows مع ميزة AI Mode على مستوى عالمي، وذلك بعد أن كان متاحًا بشكل تجريبي منذ سبتمبر من العام الماضي. ويتوفر التطبيق حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، على أن تدعم الشركة المزيد من اللغات خلال الفترة المقبلة.

ويتيح التطبيق استدعاء نافذة صغيرة بسرعة عبر اختصار Alt + Space، حيث يمكن للمستخدم طرح أي سؤال مباشرة. ويشبه هذا الاختصار ما يقدمه Spotlight Search على أجهزة Mac، ما يجعل استخدامه مألوفًا لدى بعض المستخدمين.

ولا يقتصر التطبيق على تقديم مربع بحث تقليدي، إذ يسمح أيضًا بتحديد نافذة معينة وطرح سؤال حول محتواها، أو مشاركة الشاشة بالكامل مع جوجل للحصول على إجابات أدق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم التطبيق ميزة Google Lens، والتي تتيح تحديد أي عنصر يظهر على الشاشة والبحث عنه مباشرة، سواء كان صورة أو نصًا. ويمكن استخدام ذلك لترجمة المحتوى، أو الحصول على معلومات إضافية، أو المساعدة أثناء تنفيذ المهام المختلفة على الجهاز.

