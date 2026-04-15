بيومى فؤاد يعلن تفاصيل عرض مسرحية «جريمة فى فندق السعادة»

روج الفنان بيومى فؤاد لأحدث أعماله المسرحية بعنوان «جريمة فى فندق السعادة»، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك بيومى فؤاد جمهوره بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، وعلق: “استعدوا لليلة كوميدية مع مسرحية جريمة فى فندق السعادة، من بطولة النجم بيومى فؤاد والنجم أحمد عيد ونخبة من النجوم.

وكشف من خلال منشوره عن تفاصيل العرض، موضحا أن المسرحية ستُقدم على مسرح محمد العلى بمنطقة بوليفارد سيتى، خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل، وسط أجواء كوميدية ينتظر أن تحقق تفاعلا كبيرا من الجمهور.

مسرحية «جريمة فى فندق السعادة»، هى عمل مسرحى كوميدى تشويقى، تدور أحداثه حول جريمة غامضة تقع فى فندق خلال ليلة عاصفة، ما يقلب الأمور رأسًا على عقب، ويقوم المفتش «فرغلي» بالتحقيق مع النزلاء والموظفين الذين يخفون أسراراً، مما يخلق مواقف كوميدية ومفاجآت.

المصري اليوم