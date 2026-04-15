- 1/2
- 2/2
روج الفنان بيومى فؤاد لأحدث أعماله المسرحية بعنوان «جريمة فى فندق السعادة»، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.
وشارك بيومى فؤاد جمهوره بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، وعلق: “استعدوا لليلة كوميدية مع مسرحية جريمة فى فندق السعادة، من بطولة النجم بيومى فؤاد والنجم أحمد عيد ونخبة من النجوم.
وكشف من خلال منشوره عن تفاصيل العرض، موضحا أن المسرحية ستُقدم على مسرح محمد العلى بمنطقة بوليفارد سيتى، خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل، وسط أجواء كوميدية ينتظر أن تحقق تفاعلا كبيرا من الجمهور.
مسرحية «جريمة فى فندق السعادة»، هى عمل مسرحى كوميدى تشويقى، تدور أحداثه حول جريمة غامضة تقع فى فندق خلال ليلة عاصفة، ما يقلب الأمور رأسًا على عقب، ويقوم المفتش «فرغلي» بالتحقيق مع النزلاء والموظفين الذين يخفون أسراراً، مما يخلق مواقف كوميدية ومفاجآت.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بيومى فؤاد يعلن تفاصيل عرض مسرحية «جريمة فى فندق السعادة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.