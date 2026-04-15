مشروبات يومية قد تساعد في خفض سكر الدم طبيعيًا

تشير تقارير صحية حديثة إلى أن بعض المشروبات اليومية قد تلعب دورًا داعمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة عند دمجها ضمن نمط حياة صحي.

ويشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن الماء يأتي في مقدمة هذه الخيارات، إذ يساعد الحفاظ على الترطيب في تقليل ارتفاع السكر عبر التأثير على هرمونات مرتبطة بتنظيمه.

وتوضح البيانات أن شرب كميات كافية من الماء قد يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما يساعد على تقليل تناول السكريات عبر تعزيز الشعور بالشبع.

تأثيرات متنوعة حسب نوع المشروب

كما تشير الدراسات إلى أن الحليب، رغم احتوائه على سكريات طبيعية، قد يبطئ امتصاص السكر في الدم بفضل البروتين والدهون، ما يساعد على تقليل الارتفاع المفاجئ بعد الوجبات.

كما يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف ب“الكاتيكينات”، والتي قد تحسن حساسية الإنسولين وتدعم التحكم في مستويات السكر.

ويقدم الشاي الأسود فوائد مشابهة، حيث أظهرت دراسات أن استهلاك كوب يوميًا قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 14%.

أما عصير الطماطم، فيُعد خيارًا منخفض المؤشر الغلايسيمي، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر، كما قد يساعد تناوله قبل الوجبات في تحسين استجابة الجسم للغلوكوز.

ويبرز أيضًا مشروب “الكفير”، وهو حليب مخمر، حيث أظهرت أبحاث أن تناوله بانتظام قد يخفض مستويات السكر الصائم ويحسن حساسية الإنسولين لدى مرضى السكري.

ورغم هذه الفوائد، لا توجد “مشروبات سحرية” قادرة على خفض السكر بمفردها، إذ تعتمد النتائج على النظام الغذائي العام والنشاط البدني.. لكن في المحصلة، يمكن أن يشكل اختيار المشروبات الصحية خطوة بسيطة لكنها فعالة ضمن استراتيجية أوسع للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

