هل المركب بيغرق يا قبطان؟.. المؤشرات تؤكد أن ترامب يغرق وأنه على وشك السقوط..هل اللوبى الصهيونى يُحكِم الخناق على ترامب، وأنه يجرّه معه كما يَجرّ أحدكم كلبه؟.. ما يحدث على الساحة لا نجد له تفسيراً ولا نعرف له تحليلاً.. فالرئيس ترامب يقول الشىء ونقيضه كأنه مأمور، أو تحت التهديد! خبراء كثيرون يتصورون أن ترامب على وشك مغادرة البيت الأبيض فى الشهور القادمة.. وأنه تحرك للحرب لكى يبقى مدة أطول، وأنه سوف ينتهى به المقام إلى المحاكمة، إن لم يكن بسبب الحرب فسوف يكون بسبب تورطه فى جرائم إبستين.. وعلى ذِكر قضية إبستين، البعض يفسر أن المؤتمر الصحفى الذى عقدته ميلانيا كسيدة أولى على أنه قفز من المركب قبل لحظات من الغرق!كلام كثير ورغى لا أول له ولا آخر.. وفى الوقت نفسه، فإن ترامب لا يعرف أهدافه من الحرب على إيران ولماذا دخل المفاوضات فجأة!على أى حال لا ترامب يعرف أهدافه ولا الخبراء لديهم تفسير ولكن المؤكد أن إيران استفادت من الحرب.. فلم يسقط النظام ولم يتم القضاء على البرنامج النووى.. ولكنها أغلقت مضيق هرمز، وأصبحت تملك إدارته وتحصل عليه الرسوم، بعد أن كان سبيلاً للعابرين!الانتخابات القادمة فى نوفمبر لن تسفر عن فوز ترامب وحزبه، بل سوف تضربه فى مقتل، بعد أن أصبح الرأى العام كله يشعر بانتكاسة، وتضييق سبل العيش والغلاء..

وقد تسفر عن عزل ترامب!ربما يكون ترامب لديه مخرج سياسى أو دبلوماسى لكل هذا وقد لا يكون.. وقد يحدث انشقاق فى البيت بعد مؤتمر ميلانيا الذى فوجئ ترامب بصداه فى الشارع الأمريكى ولم يكن على علم به.. كل شىء جائز.. المؤكد أنه لم ينتصر فى إيران! والدليل أنه عاد إلى المفاوضات فى إسلام آباد.. ولا تصدق ما قاله أنه انتصر وأن الحرب أنجزت أهدافها.. فترامب نفسه لم يكن يعرف أهدافها حين تحرك، ولكنه اخترع للرأى العام أهدافاً غير معلنة.للأسف، الحرب تدور بقوة الدفع الذاتى دون قيادة أو قائد.. وهذه واحدة من عجائب هذه الحرب.. نتنياهو لا وجود له وترامب مثل الغريق.. وهو الذى سيدفع الثمن عن تهوره وغبائه وجنونه!باختصار، أمريكا ستعود مهزومة سياسياً وعسكرياً من هذه الحرب، خاصة أنها ليست مثل فنزويلا.. وأثبتت الأيام أن الظروف مختلفة وأنها ذهبت لمستنقع وليس إلى رحلة، وأنها لم تغير الشرق الأوسط ولكن دول المنطقة فرضت ظروفا مختلفة.. وستنسحب أمريكا وقواعدها من المنطقة لترجع كما كانت قبل عقود، لأن الشعوب قالت كلمتها!

محمد أمين – المصري اليوم

