8 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل لجنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة عدد آخر، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي على عديد المناطق الواقعة بالجنوب اللبناني.

وأوضحت أن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة على طريق المصيلح في قضاء صيدا، ما أسفر عن استشهاد شخصين. كما استشهد ثلاثة آخرون في غارة جوية استهدفت بلدة دير انطار.

وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص أُصيبوا جراء غارة على بلدة أنصارية، فيما استشهد شخصان وأصيبت سيدة إثر قصف منزل في عربصاليم.

وفي بلدة شبريحا، استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون في غارة مماثلة.

وفي السياق، شنّ الطيران الحربي غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب البلاد منذ منتصف الليل، فيما تعرضت أطراف بلدتي الناقورة والبياضة لقصف مدفعي متقطع.

