تكنولوجيا: تطبيق GameBench يطلق أداة FPS Monitor المجانية لمراقبة أداء الألعاب باحترافية على هاتفك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت GameBench إطلاق تطبيق جديد مجاني باسم GameBench FPS Monitor، يتيح للمستخدمين مراقبة أداء الألعاب على أجهزتهم بمقاييس احترافية.

وتستهدف الشركة من خلال التطبيق توفير بيانات الأداء التي كانت متاحة سابقًا عبر أداة GameBench Pro المدفوعة والموجهة للمطورين وصناع المحتوى والصحفيين، والتي تُكلف عادة آلاف الدولارات.

ويتوفر التطبيق الآن لجميع مستخدمي اندرويد عبر متجر Google Play، بشرط أن يعمل الجهاز بنظام Android 11 أو أحدث. ويتيح GameBench FPS Monitor عرض معدل الإطارات في الوقت الحقيقي أثناء اللعب، مع رصد التقطعات janks ودرجة حرارة البطارية.

وتظهر هذه المعلومات من خلال نافذة عائمة فوق الشاشة بعد إتمام إعداد التطبيق. وبعد تشغيل اللعبة والضغط على زر التشغيل داخل النافذة، يبدأ التطبيق بعرض بيانات FPS والتقطعات وحرارة البطارية مباشرة، مع تسجيلها في الوقت نفسه.

ويمكن إيقاف التسجيل لاحقًا لعرض نتائج الجلسة، والتي تتضمن مخططات معدل الإطارات، واتجاهات الحرارة، وإجمالي عدد التقطعات. كما تُحفظ جميع الجلسات داخل لوحة التحكم Dashboard، مع إمكانية مشاركة النتائج على شكل لقطات شاشة.

ولا يقتصر التطبيق على الألعاب فقط، إذ يمكنه أيضًا مراقبة الأداء داخل تطبيقات أخرى مثل انستغرام وغيرها. ومع ذلك، تفرض GameBench قيودًا على الاستخدام، حيث يقتصر التسجيل على خمس دقائق لكل جلسة وبحد أقصى 20 دقيقة يوميًا.

وتوضح الشركة أن هذه القيود تأتي نظرًا لأن التطبيق مجاني بالكامل، دون إعلانات أو مشتريات داخل التطبيق أو الحاجة لإنشاء حساب.

ومن أبرز مزايا GameBench FPS Monitor أنه لا يتطلب صلاحيات root، كما لا يحتاج إلى حاسب لإتمام الإعداد، بخلاف أداة GameBench Pro. كذلك لا يتطلب توصيل الجهاز عبر كابل USB أثناء الاستخدام، لكنه يحتاج إلى اتصال بشبكة Wi-Fi.

ويدعم التطبيق عدة لغات تشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والكورية والصينية المبسطة والصينية التقليدية.

