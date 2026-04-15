تكنولوجيا: إطلاق Motorola Edge 70 Pro في 22 أبريل مع الكشف عن أبرز المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا رسميًا موعد إطلاق هاتف Motorola Edge 70 Pro بعد سلسلة من التشويقات، مؤكدة في الوقت نفسه عددًا من مواصفاته الرئيسية.

ومن المقرر أن يصل الهاتف إلى السوق الهندية يوم 22 أبريل، على أن يتوفر عبر متجر Flipkart والمتجر الرسمي لموتورولا إضافة إلى متاجر البيع التقليدية.

ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8500 Extreme، مع غرفة تبريد ببخار بمساحة 4600 مم² لتحسين الأداء أثناء الاستخدام المكثف. كما يقترن المعالج بذاكرة عشوائية LPDDR5X تصل إلى 12 جيجابايت.

ويحصل الهاتف على شاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مع دقة 1.5K وسطوع أقصى يبلغ 5200 نتس، ما يوفر تجربة عرض أكثر وضوحًا وسلاسة.

وعلى صعيد التصوير، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية تتقدمها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony Lytia 710 مع دعم التثبيت البصري OIS. كما يضم كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى مستشعر متعدد الأطياف لتحسين دقة الألوان.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط. كما يعمل بنظام Android 16 مباشرة من العلبة، مع وعد بثلاث سنوات من تحديثات النظام وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، إلى جانب مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المواصفات الأخرى طبقة حماية Gorilla Glass 7i في الواجهة الأمامية، ومقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، إضافة إلى دعم الصوت عالي الدقة Hi-Res مع Dolby Atmos. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان تشمل أبيض، وأخضر، وأزرق داكن.

المصدر