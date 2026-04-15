أسعار النحاس تتذبذب مع ترقب المتداولين محادثات لإنهاء الصراع مع إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس بشكل طفيف، مقلّصة جزءًا من مكاسبها القوية خلال الشهر، في وقت يترقب فيه المتداولون احتمال استئناف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض المعدن الصناعي بنسبة 0.3% بحلول أواخر تعاملات صباح لندن، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.8% ليتجاوز مستوى إغلاق 27 فبراير عند 13,343.50 دولارًا للطن، وهو اليوم الذي سبق بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وشهدت معظم المعادن الأساسية تقلبات حادة منذ اندلاع الصراع، حيث تراجعت الأسعار في البداية بسبب المخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو الاقتصادي، قبل أن تعود شهية المخاطرة بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة الأسبوع الماضي، مدعومة بتقارير تفيد بسعي واشنطن وطهران لترتيب جولة ثانية من المحادثات خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مؤشرات على تحسن الطلب الصيني.

وقال فان روي، المحلل لدى شركة غوييوان فيوتشرز، إن "النحاس بدأ في التعافي، فبعد إعادة تكوين المخزونات في الصين، تراجعت مخاوف التضخم مع تقدم محادثات السلام"، مضيفًا أن "الأسوأ قد انتهى".

وفي الصين، زادت شركات التصنيع من مشترياتها بعد انخفاض أسعار النحاس المحلية إلى أقل من 100 ألف يوان للطن في الأسابيع الأخيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى تراجع كبير في المخزونات المحلية.

ورغم التأثير الاقتصادي قصير الأجل لأزمة الطاقة، فإن هذه الصدمة قد تدعم على المدى الطويل نمو الطلب على النحاس، مع تسارع توجه الاقتصادات نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، بحسب هنري فان، المحلل في مجموعة ترافيغورا، خلال مؤتمر صناعي في سانتياغو.

وأوضح أن "جميع الاتجاهات الكبرى التي كانت تدعم أسعار النحاس ستتسارع الآن"، مشيرًا إلى أن هناك حافزًا أكبر من أي وقت مضى لتعزيز الاعتماد على الكهرباء وتقليل تأثير الصدمات الجيوسياسية على استهلاك الطاقة.

كما يراقب السوق احتمال حدوث موجة جديدة من واردات النحاس إلى الولايات المتحدة، بعد أن سجلت الأسعار في بورصة كومكس في نيويورك علاوة بلغت 283 دولارًا للطن مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وكانت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات النحاس قد أدت إلى ارتفاع أسعار كومكس العام الماضي، ما أتاح للمتداولين تحقيق أرباح كبيرة من خلال شحن النحاس إلى المخازن الأمريكية. ولا يزال المستثمرون يتوقعون صدور قرار بشأن الرسوم على النحاس المكرر بحلول نهاية يونيو، عندما تقدم وزارة التجارة الأمريكية تحديثًا حول سوق النحاس.

وبحلول الساعة 10:52 صباحًا بتوقيت لندن، انخفض النحاس بنسبة 0.3% إلى 13,248 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، فيما تراجعت أسعار كومكس بنسبة 0.2%.

أما الألومنيوم — الذي شهد ارتفاعًا قويًا منذ بداية الحرب بسبب المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والهجمات على المصاهر في منطقة الخليج — فقد ارتفع بنسبة 0.2% إلى 3,568.50 دولارًا للطن.

وأشار محللو بنك جيه بي مورغان إلى أن سوق الألومنيوم قد يكون وصل إلى "نقطة اللاعودة" من حيث الإمدادات خلال الفصول المقبلة، مؤكدين أن السوق العالمية ستواجه نقصًا حادًا ومطولًا بغض النظر عن تطورات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويتوقع البنك عجزًا في الإمدادات يبلغ 1.9 مليون طن في عام 2026، وهو الأكبر منذ عام 2000 عند احتساب حجم السوق، مع إمكانية تجاوز الأسعار مستوى 4,000 دولار للطن خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لتقديرات فريق المحللين بقيادة غريغوري شيرر.