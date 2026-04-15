تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-04-2026

ارتفع سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.25$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد