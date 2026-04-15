تكنولوجيا: شاومي تؤكد موعد إطلاق حاسوبها اللوحي المصغر Redmi K Pad 2 بشاشة فائقة السلاسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة في الصين، ويأتي على رأسها الحاسوب اللوحي المصغر الجديد Redmi K Pad 2 الذي يمثل منافساً قوياً لجهاز ايباد ميني. وأعلنت شاومي رسمياً أن الكشف الكامل عن هذا الجهاز سيكون في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري لعام 2026، وذلك خلال نفس الحدث الذي سيشهد إطلاق هاتف K90 Max وسلسلة حواسيب Redmi Book Pro 2026 المدعومة بمعالجات Intel Panther Lake. ويأتي هذا الإصدار كخليفة للجيل السابق من الحواسيب اللوحية المدمجة ليقدم مواصفات رائدة داخل تصميم صغير وعملي يسهل حمله واستخدامه في مختلف الأماكن.

و أكدت شاومي مسبقاً أن الحاسوب اللوحي الجديد سيعتمد على معالج Dimensity 9500 القوي الذي يمثل الجيل الحالي من معالجات ميدياتك الرائدة. وإلى جانب هذا المعالج الفائق، سيستمد الجهاز طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 9100 مللي أمبير والتي تعتبر كبيرة جداً مقارنة بحجم الحاسوب اللوحي، كما سيزود بشاشة يبلغ مقاسها 8.8 بوصة ورغم عدم تحديد شاومي لنوعها بشكل رسمي، إلا أن التسريبات تشير إلى أنها ستكون من نوع LCD مما يعني أن الشاشة قد لا تشهد ترقية جذرية مقارنة بالإصدار السابق.

ورغم ذلك، أكدت الشركة أن الشاشة ستحافظ على معدل التحديث الفائق السلاسة الذي يبلغ 165 هرتزاً وهو نفس المعدل الموجود في الجيل الماضي لضمان تجربة تصفح ولعب ممتازة. وشهد تصميم الجهاز الخارجي تغييراً مرحباً به حيث يأتي بظهر أنيق وبسيط يشبه إلى حد كبير تصميم جهاز ايباد ميني من ابل الذي يتوفر بسعر يبلغ 474 دولاراً أمريكياً، ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن المزيد من التفاصيل والمواصفات الدقيقة لهذا الحاسوب اللوحي الرائد من خلال حملاتها التشويقية قبل موعد الإطلاق الرسمي المنتظر في الأسبوع القادم.