تكنولوجيا: تسريبات ترجح إطلاق هاتف Sony Xperia 1 VIII بتصميم جديد أبكر من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن الشائعات التي تحدثت عن استعداد سوني لتحديث سلسلة هواتف إكسبيريا 1 كانت صحيحة، حيث تخطط سوني لإطلاق هاتفها الرائد القادم في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعاً. وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد كوالكوم في شهر أكتوبر الماضي أن سوني كانت من بين الشركات المصنعة لهواتف أندرويد التي وقعت عقوداً لاستخدام معالجها الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5، لتنضم بذلك إلى قائمة تضم شركات كبرى مثل سامسونج وشاومي وون بلس. ورغم تكتم سوني عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية في ذلك الوقت، ظهرت إشارات متعددة في الأشهر اللاحقة تشير إلى أن الشركة لا تعمل على تطوير هاتف Xperia 1 VIII فحسب، بل تعمل أيضاً على تطوير هاتف Xperia 10 VIII.

ولم تظهر الصور المسربة لهاتف Xperia 1 VIII على شبكة الإنترنت إلا في بداية هذا الشهر، في حين رصدت مؤخراً قيام سوني بتسجيل واعتماد هاتف جديد لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم عدم إمكانية التحقق حالياً مما إذا كان الرمز الخاص بالهاتف يعود إلى هاتف Xperia 1 VIII أو هاتف Xperia 10 VIII، إلا أن الجدول الزمني المعتاد لإصدارات سوني يشير إلى الاحتمال الأول، خاصة وأن التحديث السنوي لهاتف إكسبيريا 10 لا يحدث عادة إلا في شهر سبتمبر. والمثير للاهتمام أن هذا الهاتف الجديد ظهر على منصة لجنة الاتصالات الفيدرالية قبل شهر تقريباً من ظهور هاتف Xperia 1 VII السابق على نفس المنصة.

وبناءً على هذه المعطيات، لا يمكن استبعاد احتمالية قيام سوني بالكشف عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VIII قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سلفه في الثالث عشر من شهر مايو القادم. ورغم أنه لا يزال من غير الواضح حتى هذه اللحظة ما إذا كان هذا الكشف المبكر سيعني بدء شحنات الهاتف ووصوله للأسواق في وقت مبكر من العام مقارنة بالجيل الماضي، إلا أن وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية أكدت أن الهاتف الجديد المتوافق مع شبكات الجيل الخامس وتقنية اتصال Wi-Fi 7 سيحتفظ بمقبس سماعات الرأس التقليدي الذي يبلغ مقاسه 3.5 ملم، بالتزامن مع تقارير تشير إلى حصول الجيل الثامن من سلسلة إكسبيريا 1 على إعادة تصميم شاملة بالكامل.