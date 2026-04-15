تكنولوجيا: هاتف Redmi K90 Max من شاومي يتفوق على الهواتف الرائدة في اختبارات الأداء المبكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف شاومي المنتظر Redmi K90 Max والذي يعد قاتل الهواتف الرائدة القادم في نتائج اختبارات الأداء المبكرة ليثبت تفوقه الملحوظ. ويأتي هذا الجهاز القوي مزوداً بمعالج متطور بدقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر وذاكرة عشوائي تبلغ سعتها 16 جيجابايت، مما مكنه من التفوق على هواتف رائدة شهيرة مثل Oppo Find X9 Pro و Vivo X300 Pro في تقييمات أداء وحدة المعالجة المركزية ومعالجة الرسوميات. وتفصلنا أيام قليلة عن قيام شاومي بتجديد قسم الهواتف المحمولة الخاص بعلامة ريدمي، حيث أكدت الشركة مؤخراً أن الكشف عن هذا الهاتف سيتم في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري في الصين، بالتزامن مع إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد Redmi K Pad 2 خلال نفس الحدث.

وقبيل إطلاقه الرسمي بأيام، بدأ هذا الهاتف الواعد في الظهور على منصة تقييم الأداء الشهيرة Geekbench ليؤكد صحة التوقعات. وكانت شاومي قد تفاخرت بالفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية بالقوة الهائلة التي يتمتع بها هاتف Redmi K90 Max بفضل اعتماده على معالج Dimensity 9500 الرائد بالإضافة إلى شريحة الرسوميات المنفصلة D2 التي تضمن تجربة بصرية استثنائية. ووفقاً للنتائج المسجلة على منصة الاختبار، ساعدت هذه الشرائح المتطورة هاتف شاومي الجديد على تجاوز جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بمعالج Dimensity 9500 والتي تمت مراجعتها حتى الآن، ليتربع على قمة الأداء متخطياً أجهزة قوية ومنافسة.

و يقدم الهاتف مستويات تتماشى تماماً مع التوقعات العالية لمعالج Dimensity 9500 ثماني النواة. وبفضل هذا الأداء القوي، يدخل هاتف Redmi K90 Max في منافسة شرسة ومباشرة مع أحدث الهواتف الرائدة المتاحة في الساحة التقنية، ليتبادل الضربات مع عمالقة مثل هاتف Galaxy S26 Ultra من سامسونج وهاتف Xiaomi 17 Ultra إلى جانب هاتف OnePlus 15 الذي يتوفر حالياً بسعر يبلغ 899 دولاراً أمريكياً. وتؤكد البيانات الواردة من منصة الاختبارات أن شركة شاومي تخطط لطرح هذا الهاتف الجبار بخيارات متعددة للذاكرة العشوائية لتصل إلى 16 جيجابايت، مما يضمن سلاسة فائقة في التعامل مع أثقل التطبيقات والألعاب.