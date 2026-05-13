تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد موعد حدث Samsung Unpacked القادم في 22 يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكشف تقرير جديد عن خطط سامسونج لإقامة حدث Galaxy Unpacked المقبل يوم 22 يوليو في لندن، حيث تستعد الشركة للإعلان عن مجموعة واسعة من أجهزتها الجديدة، يتقدمها هاتفا Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Flip8 القابلان للطي.

ووفقًا للتقرير، ستستغل سامسونج الحدث أيضًا للكشف رسميًا عن نظارة Galaxy Glasses الذكية، والتي طورتها بالتعاون مع علامة Gentle Monster.

وتعتمد النظارة على نظام Android XR مع دمج مساعد Gemini بشكل أساسي، إلى جانب احتوائها على سماعات وميكروفونات وكاميرا واحدة، لكنها لن تضم شاشة مدمجة.

كما يُتوقع أن تعلن الشركة خلال الحدث عن سلسلة Galaxy Watch9، بالإضافة إلى إمكانية ظهور الهاتف المرتقب Galaxy Fold Wide، الذي يُشاع أنه يأتي بتصميم أعرض استعدادًا لمنافسة هواتف آيفون القابلة للطي المتوقع وصولها لاحقًا هذا العام.

وتركز سامسونج بشكل كبير على قدرات Gemini داخل نظارتها الذكية الجديدة، في محاولة لتقديم تجربة أكثر تطورًا مقارنة بالمنافسين الحاليين في هذا المجال.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

