تكنولوجيا: طابعة 3D جديدة متعددة الألوان تعد بتقليل الهدر وتسريع الإعدادات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح شركة Flashforge طابعة Creator 5 Pro ثلاثية الأبعاد الجديدة، والتي تأتي بسعر يبلغ 949 دولارًا من الشركة المصنعة، مع خيار شحن أسرع خلال 15 يومًا مقابل رسوم إضافية تبلغ 100 دولار، رغم وجود خصم حالي بنفس القيمة. وبذلك تُصنّف الطابعة ضمن الفئة المرتفعة السعر نسبيًا في سوق الطابعات ثلاثية الأبعاد.

وتتميّز الطابعة بتصميم مختلف عن معظم المنافسين، حيث تعتمد على أربعة رؤوس طباعة مستقلة. ويسمح هذا النظام بالطباعة متعددة الخامات دون الحاجة إلى قطع الخيوط أو تنظيف الفوهة بشكل متكرر، ما يقلل من هدر المواد ويُسرّع عملية الطباعة عند استخدام أكثر من نوع من الخيوط.

وفي المقابل، تبقى الخيوط الجانبية غير محمية من حيث التحكم في الحرارة أو التجفيف، وهو ما قد يؤثر على بعض أنواع المواد الحساسة.

وتوفر الطابعة حجرة طباعة مغلقة بحجم يصل إلى 256 × 256 × 256 ملم، مع قدرة على بثق المواد بدرجات حرارة تصل إلى 320 درجة مئوية. كما يمكن تسخين الحجرة حتى 65 درجة مئوية، بينما يصل سطح الطباعة إلى 120 درجة مئوية.

أما من حيث الأداء، فتصل سرعة الطباعة القصوى إلى 300 ملم/ثانية، رغم أن الاستخدام الفعلي غالبًا ما يكون أقل من ذلك لتحقيق جودة أفضل. وتأتي الطابعة مزودة بشاشة لمس وكاميرا مدمجة، مع نظام ذكي لضبط تدفق المواد تلقائيًا لتحسين دقة الطباعة.

