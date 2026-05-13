تكنولوجيا: مقاطع وثائقية مزيفة بالذكاء الاصطناعي تنتشر على إنستغرام وتيك توك بشكل مقلق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تثير مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصات مثل انستغرام وTikTok مخاوف متزايدة، بعدما بدأت تنتشر بشكل واسع على هيئة “وثائقيات طبيعية” تبدو حقيقية رغم احتوائها على معلومات وسلوكيات مزيفة بالكامل.

ولم تعد هذه المقاطع تقتصر على المحتوى الترفيهي، بل أصبحت تقدم نفسها كمحتوى معرفي يوثق عالم الحيوانات والطبيعة، ما يصعّب على كثير من المستخدمين التمييز بين الحقيقي والمفبرك، خصوصًا مع وجود آلاف الكائنات والسلوكيات التي لا يعرفها معظم الناس أصلًا.

ومن الأمثلة المتداولة مؤخرًا، فيديو يُظهر أنثى حوت ترضع صغيرها بطريقة درامية مبالغ فيها، قبل أن يخرج مختصون لتوضيح أن المشهد مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي ولا يعكس الواقع.

ورغم محاولات صناع المحتوى العلمي تصحيح هذه المعلومات، إلا أن انتشار المقاطع المزيفة يظل أكبر بسبب اعتماد خوارزميات المنصات على المحتوى المثير والمبهر بصريًا.

كما تعتمد المنصات على هذه المقاطع لزيادة التفاعل والمشاهدات والإعلانات، وهو ما يجعل الحد من انتشارها أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، خاصة مع ضعف الوعي الرقمي لدى كثير من المستخدمين.

