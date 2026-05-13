تكنولوجيا: جارمن تطلق ساعتها الذكية الجديدة الاقتصادية بشاشة أموليد وبطارية تدوم حتى 10 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جارمن رسميا عن إطلاق ساعتها الذكية الاقتصادية الجديدة Forerunner 170 لتسد الفجوة التي تركتها الشركة بعد إطلاق طرازي Forerunner 570 و Forerunner 970 خلال العام الماضي وتحديدا خلال شهر مايو لعام 2025 بسعر يبلغ 649 دولارا حيث قررت الشركة حينها عدم إصدار خليفة لطراز Forerunner 165 وتأتي هذه الساعة الجديدة لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تقنيات متطورة بأسعار معقولة جدا حيث تم الكشف عنها جنبا إلى جنب مع طراز Forerunner 70 الأرخص سعرا لتوسيع خيارات الشراء المتاحة أمام الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية

وتتميز ساعة Forerunner 170 الجديدة بتصميم عصري يبلغ مقاسه 42.6 مليمتر مع شاشة رائعة من نوع أموليد يبلغ مقاسها 1.2 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 390 x 390 بكسل وتبدو هذه الشاشة أكثر حداثة بفضل الحواف النحيفة ورغم هذه الترقيات البصرية انخفض عمر البطارية قليلا مقارنة بالجيل السابق حيث تراجع بنسبة 5% بوضع توفير الطاقة ليصبح 19 يوما بدلا من 20 يوما وتراجع بنسبة 9% بوضع الساعة الذكية ليصبح 10 أيام بدلا من 11 يوما كما توفر البطارية طاقة تدوم حتى 14 ساعة بوضع تتبع المواقع وتعتمد واجهة التشغيل على سعة مناسبة من أي ذاكرة عشوائية لضمان التنقل السلس بين الشاشات دون تقطيع

وقد قامت جارمن بإزالة بعض الميزات القديمة مثل قفل اللمس والأزرار وحساب المساحة وتوقعات الصيد ولكنها أضافت بالمقابل مستشعرا للجيروسكوب وأكثر من 50 وضعا رياضيا جديدا مع ميزات برمجية رائعة مثل المنبه الذكي ومدرب جارمن للياقة البدنية والاختصارات السريعة وتتوفر الساعة الجديدة بأسعار تبدأ من 300 دولار داخل الولايات المتحدة و 299 يورو داخل منطقة اليورو و 259 جنيها إسترلينيا داخل بريطانيا ويمكن للمستخدمين دفع 50 دولارا إضافية للحصول على نسخة الموسيقى التي تدعم الاتصال بشبكات واي فاي وستكون جميع المتغيرات والألوان متاحة للطلب المسبق بحلول يوم 15 مايو الجاري