تكنولوجيا: أبل تمنح هواتف آيفون دعما أفضل لساعات جارمين وغيرها من الساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد فترة اختبار ضمن الإصدارات السابقة يقدم تحديث نظام تشغيل أبل الجديد iOS 26.5 أخيرا دعما محسنا وأفضل للساعات الذكية التابعة لشركات خارجية مثل جارمين فينيكس 8 برو وهواوي واتش فيت 5 برو وبيبل راوند 2 ويقتصر توفر هذا الدعم المتقدم حاليا داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للوائح التنظيمية الأوروبية الصارمة مما يعني أن المستخدمين خارج هذه المنطقة لن يتمكنوا من الوصول إلى الميزات الجديدة وتعتبر الإضافة الأبرز هنا هي القدرة على توجيه الإشعارات الواردة نحو المنتجات والملحقات الخارجية دون أي قيود لتسهيل الاستخدام اليومي

سابقا كانت الساعات الذكية مثل جارمين فينيكس 8 التي يبلغ سعرها 749 دولارا قادرة على عرض محتوى الإشعار فقط ولكن دون إمكانية التفاعل معه أو الرد عليه أما الآن أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون تحديد الجهاز القابل للارتداء الذي توجه إليه الإشعارات عبر إعدادات النظام وتتطلب هذه العملية توجيه الإشعارات لجهاز واحد فقط بوقت واحد لذا سيتعين على المستخدم الاختيار بين ساعة أبل أو أي ساعة خارجية وتتم معالجة التنبيهات بسلاسة اعتمادا على سعة مناسبة من أي ذاكرة عشوائية لتجنب التأخير كما يوفر النظام القدرة على عرض الأنشطة الحية عبر الأجهزة الخارجية

ولحماية الخصوصية يمكن للمستخدمين استبعاد تطبيقات معينة من ميزة إعادة توجيه الإشعارات لمنع الساعة الذكية الخارجية من الوصول لمحتوى الرسائل الخاصة وتتضمن التحديثات ميزة أخرى رائعة تتيح إقران المنتجات تلقائيا مع الهاتف بمجرد تشغيلها بالقرب منه تماما كما هو الحال مع سماعات إيربودز وأجهزة تتبع إيرتاج وتجدر الإشارة لأن جميع هذه الميزات المبتكرة لن تكون متاحة للاستخدام الفعلي بنسبة 100% إلا بعد أن توفر الشركة المصنعة للساعة أو الملحق الدعم اللازم عبر إطلاق تحديث مخصص للبرامج الثابتة الخاصة بها لتتوافق مع نظام أبل الجديد وتعمل معه بصورة متكاملة وسليمة تماما