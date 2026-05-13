إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026

بغداد - ياسين صفوان - حققت الشركة أعلى إيرادات لها في الربع الأول من العام في تاريخها، مسجلةً زيادة قدرها% 4.3 على أساس سنوي. كما حققت إل جي ثالث أعلى ربح تشغيلي لها في الربع الأول، بزيادة قدرها %32.9 على أساس سنوي.

ساهمت أعمال الشركة الأساسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز، في تحقيق نتائج قوية، محققةً ريادةً في السوق المتميزة وأداءً عامًا قويًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وحافظ قطاع حلول المركبات التابع لشركة إل جي، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية توسع الشركة في مجال الأعمال بين الشركات، على نمو مستقر خلال الربع الأول. وفي إنجازٍ هام، تجاوزت إيرادات قطاعي حلول المركبات والأجهزة المنزلية مجتمعين لشركة إل جي 10 تريليونات وون كوري للمرة الأولى.



استمر النمو النوعي القائم على الربحية في قطاعات الأعمال بين الشركات (B2B) ومنصاتها وخدماتها المباشرة (D2X). ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بين الشركات في الربع الأول بنسبة %1 على أساس سنوي، و%19 على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 6.5 تريليون وون كوري، ما يمثل %36 من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت إيرادات أعمال الاشتراكات، التي تشمل المنتجات والخدمات، إلى 640 مليار وون كوري، بزيادة قدرها %15 على أساس سنوي و%8 على أساس ربع سنوي.

نتائج وتوقعات الربع الأول من عام 2026 حسب الشركة



شركة LG Home Appliance Solution (HS)

أعلنت شركة إل جي للأجهزة المنزلية عن إيرادات بلغت 6.94 تريليون وون كوري، وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، وأرباح تشغيلية قدرها 570 مليار وون كوري. وقد تحقق هذا النمو بفضل استراتيجية ناجحة ذات مسارين تستهدف كلاً من شرائح السوق المتميزة والأسواق الجماهيرية، إلى جانب التوسع المستمر في خدمات الاشتراك والتجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، حافظ قطاع الأجهزة المنزلية في إل جي على هامش ربح تشغيلي بنسبة %8.2.

وبالنظر إلى الربع الثاني، تخطط إل جي لتعزيز نمو المبيعات من خلال تنويع منتجاتها واستهداف الأسواق الرئيسية في دول الجنوب. كما ستركز على ضمان الربحية عبر تحسين سلسلة التوريد وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة. وستواصل الشركة أيضاً دعم محركات النمو المستقبلية، بما في ذلك أعمالها في مجال الروبوتات المنزلية ومكوناتها.

شركة LG Media Entertainment Solution (MS)



حققت شركة MS إيرادات بلغت 5.17 تريليون وون كوري وأرباحًا تشغيلية قدرها 372 مليار وون كوري. وقد تحسنت الربحية بشكل ملحوظ على أساس سنوي، كما عادت إلى الربحية مقارنةً بالربع السابق. ويعود هذا الأداء القوي إلى مبيعات المنتجات المتميزة، ونمو أعمال منصة webOS، والجهود المستمرة لتحسين كفاءة تكاليف التسويق وخفض التكاليف الثابتة.

في الربع الثاني، ستولي إل جي الأولوية للربحية وستستجيب بشكل استباقي لطلب السوق الناجم عن الأحداث الرياضية العالمية الكبرى. كما ستواصل توسيع شراكاتها والاستثمار في المحتوى لتسريع نمو أعمال منصة webOS.



شركة LG Vehicle Solution (VS)



سجلت VS إيرادات بلغت 11.14 تريليون وون كوري وأرباحًا تشغيلية بلغت 559 مليار وون كوري، محققةً بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق في كلا المؤشرين. وقد دعم هذا الأداء القوي تحويل الطلبات المتراكمة إلى منتجات عالية الجودة.

حققت شركة VS أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية ربع سنوية في تاريخها، حيث بلغت 3.64 تريليون وون كوري و212 مليار وون كوري على التوالي. ويعود نمو الإيرادات إلى التوجه نحو حلول المعلومات والترفيه المتميزة داخل المركبات، وتوسع استخدامها في مجموعة أوسع من طرازات السيارات، لا سيما بين شركات صناعة السيارات الأوروبية. وتجاوز هامش الربح التشغيلي %6 لأول مرة. وبفضل النمو المستقر الناتج عن تراكم الطلبات القوي، يرسخ هذا الإنجاز المتميز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) وركيزة أساسية في محفظة أعمال إل جي الأوسع.

شركة LG Eco Solution (ES)



حققت شركة ES إيرادات بلغت 2.82 تريليون وون كوري وأرباحًا تشغيلية قدرها 249 مليار وون كوري. وقد انخفضت الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي نتيجة لتراجع ثقة المستهلكين المحليين بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين.

وتخطط شركة إل جي لتوسيع نطاق أعمالها غير المتعلقة بالأجهزة، مثل التركيب والصيانة، مع تعزيز مبيعات منتجاتها المخصصة لمناطق محددة، بما في ذلك أنظمة التكييف الموحدة في أمريكا الشمالية وحلول المضخات الحرارية في أوروبا. كما تركز الشركة على تأمين فرص النمو المستقبلية في سوق حلول تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعزيز تشكيلة حلول التبريد الهوائي لديها بتقنيات التبريد السائل من الجيل التالي.

*تم استبعاد الإيرادات من أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء.

حول شركة "إل جي الكترونيكس"

تُعد إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل بها أكثر من 75,000 موظف حول العالم. حققت شركات إل جي الأربع - حلول الأجهزة المنزلية، وحلول الترفيه الإعلامي، وحلول المركبات، والحلول البيئية - مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 88 تريليون وون كوري في عام 2024. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءًا من أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وحلول تكييف الهواء، والشاشات، ومكونات وحلول السيارات، وتُعد علامتاها التجاريتان المتميزتان LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتان من الأسماء المعروفة عالميًا. تفضل بزيارة www.LGnewsroom.com للاطلاع على آخر الأخبار.