تكنولوجيا: سوني تطلق جهاز تبريد قابل للارتداء لمواجهة حرارة الصيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني عن جهاز Reon Pocket Pro Plus، وهو أحدث وأقوى إصدار من جهاز التبريد المحمول القابل للارتداء، بعدما قدمت النسخة الأولى عام 2019 ثم أطلقت إصدار Pro الأكثر قوة العام الماضي. ويأتي الإصدار الجديد بتصميم مُحسّن يمنح راحة أكبر أثناء الاستخدام اليومي.

ويعتمد الجهاز على نفس الفكرة الأساسية، إذ يُثبت حول الرقبة عبر ذراعين قابلتين للتعديل، بينما يستقر الجزء الرئيسي خلف الرقبة ليعمل على تبريد أو تدفئة الجسم حسب الحاجة. كما يضم منفذًا علويًا لطرد الهواء الساخن عبر مروحة داخلية تمنع ارتفاع حرارة الجهاز أثناء التشغيل.

وأكدت سوني أنها خفّضت سرعة المروحة مقارنة بالإصدار السابق، ما يجعل الضوضاء أقل إزعاجًا حتى في الأماكن الهادئة مثل غرف الاجتماعات. كذلك حسّنت الشركة أداء التبريد بنسبة تصل إلى 20%، مع قدرة إضافية على خفض حرارة الجلد بمقدار درجتين مئويتين تقريبًا.

ويدعم الجهاز التحكم عبر ريموت مرفق، إلى جانب تطبيق مخصص على الهواتف الذكية يوفر مزايا إضافية. كما يتمتع بمقاومة لرذاذ الماء والعرق، لكنه لا يحمل مقاومة كاملة للماء.

وتطرح سوني الجهاز حاليًا في أوروبا بسعر يبلغ 229 يورو، بينما لم تكشف بعد عن موعد توفره في الأسواق الأمريكية.

المصدر