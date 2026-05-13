تكنولوجيا: رولمي تطلق نظارات VistaView الذكية بكاميرا سوني ودعم Wi-Fi 6 بسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة رولمي أحدث نظاراتها الذكية المخصصة للاستخدام الخارجي تحت اسم VistaView والتي تأتي مزودة بكاميرا سوني IMX386 بدقة 13 ميجابكسل مع مساعد ذكي مدمج يعتمد على تقنيات OpenAI بسعر يقل عن 100 دولار وتتيح هذه النظارات تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا بالثانية مع نظام تثبيت مدمج لضمان وضوح اللقطات ويتم حفظ هذه المقاطع محليا داخل مساحة تخزين تبلغ 32 جيجابايت لضمان سهولة الوصول إليها وتدعم النظارة نقل الصور لاسلكيا عبر تقنية واي فاي 6 السريعة جدا وتقتصر جلسات التسجيل الفردية على 10 دقائق كحد أقصى

و تتميز نظارات VistaView بقدرات التعرف على الأشياء بالوقت الفعلي والترجمة متعددة اللغات لتمكين المستخدمين من تحديد النصوص والمشاهد فورا ويتميز الإطار بتصميم مريح يلتف حول الرأس مع عدسات مستقطبة عالية الدقة ومطلية بطبقات متعددة وتتم إدارة عناصر التحكم عبر لوحة لمس مدمجة على الجانب والتي تدير أيضا المكالمات الهاتفية عبر الميكروفون المدمج المزود بتقنية تقليل ضوضاء الرياح للحفاظ على نقاء الصوت أثناء الأنشطة الخارجية وتتطلب معالجة هذه المهام الذكية الاعتماد على سعة جيدة من أي ذاكرة عشوائية لضمان عمل المساعد الصوتي بسلاسة تامة دون أي تأخير

وتعمل النظارة الذكية بواسطة بطارية تبلغ سعتها 300 مللي أمبير توفر طاقة تكفي لتسجيل الفيديو لمدة 50 دقيقة متواصلة أو تشغيل الموسيقى لمدة تصل حتى 10 ساعات متواصلة مما يجعل أداء البطارية معتمدا بشكل أساسي على أنماط الاستخدام الفردية ومن الناحية المادية تبلغ أبعاد النظارة 160 x 130 مليمتر وتتوفر النظارة بلون واحد فقط هو البرتقالي الساطع وتأتي العلبة مرفقة بحافظة واقية وكابل شحن وقطعة قماش للتنظيف وتتوفر نظارات رولمي فيستا فيو حاليا للشراء المباشر عبر متجر الشركة الرسمي بسعر يبلغ 100دولار لتشكل خيارا جذابا وعمليا