تكنولوجيا: PocketBook تطلق قارئها الإلكتروني الجديد Era Lite بشاشة مضاءة أماميا وبسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة PocketBook عن قارئها الإلكتروني الجديد Era Lite ذي السعر الاقتصادي والذي يبدو مطابقا تقريبا للإصدار القديم PocketBook Era ولكن مع وجود اختلافين رئيسيين حيث يأتي هذا الطراز الجديد حاملا شهادة مقاومة رذاذ الماء IPX4 فقط بدلا من الحماية الكاملة ضد الماء IPX8 بينما يتمثل الاختلاف الثاني بدمج شاشة أحدث من نوع E Ink Carta 1300 التي تعد بتقديم تباين أعلى بنسبة 20% بالإضافة إلى وقت استجابة أسرع بنسبة 25% مقارنة بالإصدارات السابقة لضمان تجربة قراءة أكثر سلاسة ووضوحا للمستخدمين الباحثين عن التميز بأسعار معقولة جدا

ورغم أن الشاشة تقتصر على عرض 16 درجة مختلفة من اللون الرمادي إلا أنها توفر كثافة بكسلات تبلغ 300 بكسل لكل بوصة مما يتيح إمكانية القراءة تحت أشعة الشمس المباشرة دون أي مشاكل بفضل تقنية الحبر الإلكتروني وتقدم الشركة ميزة الإضاءة الذكية المدمجة التي تقوم بضبط السطوع ودرجة حرارة اللون تلقائيا حسب الوقت طوال اليوم وتعمل هذه الميزات اعتمادا على شريحة معالجة مدعومة بسعة تبلغ 1 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 16 جيجابايت لتشغيل نظام لينكس الداعم لأكثر من 20 تنسيقا مختلفا للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية لتلبية احتياجات القراء

ويمكن للمستخدمين نقل ملفات الكتب الإلكترونية لاسلكيا نحو القارئ الجديد عبر تقنية واي فاي 4 بسهولة تامة ويأتي الجهاز ببطارية ممتازة تبلغ 1700 مللي أمبير وبوزن خفيف يبلغ 204 جرامات وهو ما يعادل تقريبا وزن هاتف متوسط الحجم ليكون رفيقا مثاليا للتنقل والقراءة ويتوفر قارئ Era Lite الجديد حاليا داخل الأسواق الأوروبية بسعر يبلغ 199 يورو بينما لم يتم تأكيد الأسعار الرسمية داخل الولايات المتحدة حتى الآن