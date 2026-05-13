تكنولوجيا: سامسونج توضح موعد إطلاق One UI 9 التجريبي قبل حدث Galaxy Z الجديد

توضح سامسونج موعد إطلاق النسخة التجريبية من One UI 9 قبل ظهورها مع هواتف Galaxy Z القادمة

كشفت سامسونج تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني لبرنامج One UI 9 التجريبي المبني على اندرويد 17، بعدما أثار البيان الصحفي السابق بعض الغموض بشأن مواعيد الإطلاق.

ووفقًا للنسخة الكورية من الإعلان، ستبدأ المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بينما تنضم الهند وبولندا إلى المرحلة الثانية بداية من 26 مايو.

وفي الوقت الحالي، يقتصر البرنامج التجريبي على سلسلة Galaxy S26 فقط، والتي تشمل Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، على أن تنضم أجهزة أخرى لاحقًا. أما هواتف Galaxy S25 وS24 وS23، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Z القابلة للطي، فما تزال تتلقى تحديث One UI 8.5 المستقر.

وأكدت سامسونج أيضًا أن واجهة One UI 9 ستظهر رسميًا لأول مرة مع الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي، والمتوقع الإعلان عنها خلال شهر يوليو، استمرارًا لجدول الإطلاق المعتاد للسلسلة خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، تواصل جوجل اختبار اندرويد 17 على هواتف Pixel، مع ترقب الكشف عن النسخة المستقرة خلال مؤتمر Google I/O المقرر عقده يومي 19 و20 مايو.

