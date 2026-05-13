تكنولوجيا: اندرويد 17 يجلب مزايا جديدة لصناع المحتوى وتحسينات خاصة بتطبيق انستغرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضيف جوجل في اندرويد 17 مجموعة من المزايا الجديدة الموجهة لصناع المحتوى، إلى جانب تحسينات كبيرة لتجربة استخدام انستغرام على الهواتف والأجهزة اللوحية.

وخلال فعالية Android Show I/O Edition 2026، كشفت الشركة عن ميزة جديدة تحمل اسم Screen Reactions، والتي تتيح تسجيل الشاشة مع تصوير المستخدم بالكاميرا الأمامية في الوقت نفسه، ما يسهل إضافة ردود فعل مباشرة أثناء عرض المحتوى أو الألعاب أو التطبيقات. ومن المقرر أن تصل الميزة أولًا إلى هواتف Pixel خلال الصيف المقبل.

كما أعلنت جوجل عن تعاونها مع Meta لتطوير تجربة انستغرام على اندرويد، حيث سيحصل التطبيق على دعم تصوير Ultra HDR وتحسينات لتثبيت الفيديو ودمج ميزة Night Sight للتصوير الليلي. وستتوفر هذه المزايا مبدئيًا على الهواتف الرائدة مثل أحدث أجهزة Pixel وGalaxy.

وأكدت جوجل أيضًا تحسين آلية معالجة الصور والفيديوهات داخل انستغرام للحفاظ على أعلى جودة ممكنة عند رفع المحتوى، مشيرة إلى أن جودة الفيديو على بعض هواتف اندرويد الرائدة أصبحت تضاهي أو تتفوق على منصات منافسة.

ومن ناحية أخرى، يحصل تطبيق Instagram Edits على أدوات جديدة تشمل تحسين الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وفصل الأصوات داخل المقاطع، بينما جرى تحسين نسخة انستغرام الخاصة بالأجهزة اللوحية للاستفادة بشكل أفضل من الشاشات الكبيرة.

وفي السياق نفسه، أكدت جوجل قرب وصول Adobe Premiere إلى اندرويد، إلى جانب دعم تنسيق الفيديو الجديد APV على الهواتف المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مثل Galaxy S26 Ultra وvivo X300 Ultra.

