تكنولوجيا: سوني تعلن شاشة ألعاب OLED جديدة بمعدل تحديث مذهل 720 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني توسيع سلسلة Inzone الموجهة للألعاب عبر مجموعة جديدة من الأجهزة، من بينها سماعة Inzone H6 Air، إلى جانب شاشة الألعاب الجديدة Inzone M10S II التي طُورت بالتعاون مع فريق Fnatic.

وتركز الشاشة الجديدة بشكل كبير على السرعة والاستجابة، إذ تأتي بلوحة OLED بدقة QHD ومعدل تحديث يصل إلى 540 هرتز، مع زمن استجابة يبلغ 0.02 مللي ثانية، ما يوفر تجربة لعب فائقة السلاسة.

كما تضم الشاشة نظام تقليل ضبابية الحركة Motion Blur Reduction، والذي يعمل على الحد من التشويش في المشاهد السريعة دون خفض كبير في مستوى السطوع، على عكس الحلول التقليدية التي تؤدي غالبًا إلى صورة أكثر خفوتًا.

وتوفر سوني أيضًا ميزة الوضع المزدوج Dual Mode لمنح المستخدمين مرونة أكبر. إذ يمكن تشغيل الشاشة بحجمها الكامل 27 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 540 هرتز، أو التحويل إلى وضع أصغر بقياس 24.5 بوصة.

وفي هذا الوضع، يرتفع معدل التحديث إلى 720 هرتز بدقة أقل، وهو ما يستهدف لاعبي الرياضات الإلكترونية الذين يفضلون شاشات أصغر مع معدلات إطارات أعلى.

كما تضيف الشاشة أوضاع عرض مخصصة لألعاب التصويب FPS، حيث يحاكي أحدها مظهر شاشات LCD التنافسية التقليدية، بينما يستفيد الآخر من مزايا OLED لتقديم تباين أفضل وتفاصيل أوضح. وتضيف سوني كذلك طبقة “Super Anti-Glare” لتقليل الانعكاسات، خاصة في البيئات الساطعة.

ومن المقرر طرح شاشة Inzone M10S II في وقت لاحق من هذا العام بسعر يبلغ 1,099.99 دولار، بينما تتوفر بقية أجهزة سلسلة Inzone الجديدة للطلب بدءًا من اليوم.

