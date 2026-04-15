كيم يشرف على تجارب صاروخية بحرية جديدة

في تصعيد جديد يعكس استمرار نهج بيونج يانج في تعزيز قدراتها العسكرية، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على سلسلة تجارب صاروخية بحرية جديدة شملت إطلاق صواريخ كروز إستراتيجية وصواريخ مضادة للسفن الحربية من على متن مدمرة بحرية، في خطوة تحمل أبعادا سياسية وعسكرية لافتة في توقيت يشهد توترا مستمرا في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أجريت الاختبارات الأحد الماضي، ضمن أحدث سلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخي التي تنفذها الدولة المسلحة نوويا. وأوضحت الوكالة أن صواريخ كروز الإستراتيجية واصلت التحليق لنحو 7900 ثانية، أي ما يزيد على ساعتين، فيما استمرت الصواريخ المضادة للسفن في الطيران قرابة 2000 ثانية، بما يعادل 33 دقيقة.

وأكدت الوكالة أن الصواريخ حلقت وفق المسارات المحددة فوق البحر الغربي لكوريا الشمالية، الذي يوازي البحر الأصفر، قبل أن تصيب أهدافها «بدقة فائقة»، في رسالة واضحة بشأن تطور منظومات التوجيه والضرب لدى البحرية الكورية الشمالية.

وأجريت التجارب من على متنِ المدمرة «تشوي هيون»، وهي واحدة من مدمرتين تزن كل منهما خمسة آلاف طن، كان قد جرى تدشينهما العام الماضي في إطار خطة يقودها كيم لتوسيع وتعزيز القوة البحرية للبلاد.

وتظهر هذه التجارب توجها متصاعدا لدى بيونج يانج نحو ترسيخ قدراتها البحرية الهجومية، في وقت تراقب فيه القوى الإقليمية والدولية عن كثب أي تحركات عسكرية قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في شرق آسيا، خصوصا مع تصاعد سباق التسلح البحري والصاروخي في المنطقة.