اختبار الدولة
حملت انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام دلالات سياسية واضحة، إذ حرصت السلطات السودانية على تقديمها بوصفها مؤشرا على استعادة الحد الأدنى من انتظام مؤسسات الدولة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. وشارك في الامتحانات 564 ألف طالب وطالبة، موزعين على 3333 مركزا داخل السودان وخارجه، من بينهم 156 ألفا في ولايةِ الخرطوم.
هذا الحضور العددي، إلى جانب الإشراف المباشر من المسؤولين المحليين ووزارة التربية والتعليم، يعكس مسعى رسميا لإبراز صورة الاستقرار النسبي، خصوصا في العاصمة التي كانت مسرحًا رئيسيا للاشتباكات خلال الأشهر الماضية. كما أن انعقاد الجلسة الأولى في مدرسة بحري الحكومية القديمة الثانوية للبنات يحمل بعدا رمزيا، يوحي بعودة الحياة المدنية تدريجيا إلى بعض مفاصل العاصمة.
جغرافيا الحرب
في المقابل، تكشف خريطة الامتحانات عن استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد. فبينما انطلقتِ الاختبارات في مناطق سيطرة الجيش، تقرر تأجيلها إلى يونيو في المناطق الخاضعة لهيمنة «قوات الدعم السريع»، في انعكاس مباشر لانقسام السلطة على الأرض.
كما تعذرَ جلوس نحو 280 ألف طالب وطالبة في ولايات دارفور الخمس وأجزاء من كردفان، ما يضع مستقبل شريحة واسعة من الطلاب رهينة تطورات المشهد الميداني. وتعهدتْ وزارةُ التربية والتعليم بتنظيم امتحانات بديلة في 13 ماي, المقبل، في محاولة لاحتواء آثار هذا التعثر والحفاظ على تكافؤ الفرص التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر امتحانات السودان تختبر عودة الدولة من قلب الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.