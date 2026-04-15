أمانة جدة تضبط 2.8 كجم خضروات وتُصادر بسطات مخالفة بنطاق العزيزية

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة البلوي، أن الحملة تأتي ضمن خطط المتابعة المستمرة لرصد الممارسات غير النظامية التي تؤثر على النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أنه جرى التعامل مع المواقع ميدانياً، ومصادرة الكميات المضبوطة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت استمرار الحملات الرقابية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعيةً إلى التفاعل المجتمعي والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو مركز البلاغات 940، بما يسهم في تعزيز الامتثال وتحسين جودة الحياة.
