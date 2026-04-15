التصنيع السعودية تعلن تأخير موعد انتهاء أعمال التوسعة والصيانة لمصنع الإيثيلين والبولي إيثيلين

أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتماسك فوق مستوياته المنخفضة

•جهود دبلوماسية مكثفة لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الثمانية أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،متخليًا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



يأتي ذلك بالتزامن مع تماسك العملة الأمريكية فوق مستوياتها المنخفضة ، في انتظار تطورات جديدة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة للدفع نحو عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام، عقب تعثر الجولة السابقة التي استضافتها باكستان.



وسط التراجع الحالي فى أسعار النفط العالمية ،تزداد مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى ( 1.1779$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1795$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1802$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار،في سابع مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية هذا العام ،وسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1811 دولار ، وسط احتمالات عقد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 97.97 نقطة ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ،عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،تنتعش مستويات الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،فى انتظار ظهور المزيد من المؤشرات الإيجابية عن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



جهود دبلوماسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا وبعض الدول الأخرى، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، والدفع نحو الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، عقب تعثر الجولة السابقة التي عُقدت في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" يوم الجمعة.



وأكدت التقارير الإعلامية أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة ،مع طرح العاصمة السويسرية "جنيف" كبديل محتمل للجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء بحوالي 1% ،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع ظهور مؤشرات على أن واشنطن و طهران يواصلان إحياء محادثات السلام، على الرغم من بدء الولايات المتحدة حصاراً على مضيق هرمز.



الفائدة الأوروبية

•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.



•مع انخفاض أسعار النفط العالمية ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل مستقر من 35% إلى 15%.



•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 15-04-2026