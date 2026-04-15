وفد برنامج " رودس" بجامعة أكسفورد يزور جامعة الملك عبدالعزيز لبحث إلتحاق الطلبة بالفرص التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في إدارة العلاقات الدولية والتواصل الخارجي ، يوم الثلاثاء26/10/1447هـ الموافق 14 أبريل للعام 2026م، وفد برنامج "رودس" التابع لجامعة أكسفورد البريطانية ، ضمن جولة يقوم بها الوفد لزيارة عدد من الجامعات السعودية للتعريف بالبرنامج عبر لقاءات تعريفية.

والتقى الوفد الزائر بنائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد رضا كابلي، بحضور مدير إدارة العلاقات الدولية والتواصل الخارجي الدكتور ممدوح بن أحمد شومان، وجمع من قيادات الجامعة والطلبة المؤهلين للمنحة، وبحث اللقاء آليات دعم جهود التعريف بالفرص التعليمية الدولية المتاحة للطلاب والطالبات.

وهدف اللقاء إلى التعريف ببرنامج المنحة ، واستعراض معايير الترشيح وآلية التقديم، إلى جانب مناقشة فرص التعاون مع البرنامج، بما يسهم في دعم الطلبة المتميزين وتعزيز مشاركتهم في البرامج الدولية المرموقة.

وتتميّز جامعة الملك عبد العزيز بريادتها في تبنّي المبادرات النوعية التي تُعنى بإعداد وتأهيل الطلبة المتميزين للمنافسة على أرفع المنح العالمية، وفي مقدمتها منحة رودس المرموقة. وانطلاقًا من رؤيتها في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميًا وبحثيًا، عملت الجامعة على إنشاء برنامج متكامل لإعداد الطلاب والطالبات، يركّز على تطوير مهاراتهم القيادية، وصقل قدراتهم البحثية، وتهيئتهم للتقديم والمنافسة على هذه المنحة العالمية.

وتخضع عملية الترشيح لمراجعة دقيقة للملفات ومقابلات يجريها عدد من الأكاديميين والقادة في مجالات مختلفة لاختيار المتقدمين ذوي التميز الأكاديمي والقدرة القيادية والالتزام بخدمة المجتمع.

وتُعد منحة "رودس" التي تأسست في أكسفورد عام 1903 من أقدم برامج المنح الأكاديمية الدولية، وبدأ برنامجها الخاص بالطلبة السعوديين عام 2018، برعاية سخية من مؤسسة أبناء عبد الرحمن ناصر العقيل الخيرية.