وفد برنامج " رودس" بجامعة أكسفورد يزور جامعة الملك عبدالعزيز لبحث إلتحاق الطلبة بالفرص التعليمية

والتقى الوفد الزائر بنائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد رضا كابلي، بحضور مدير إدارة العلاقات الدولية والتواصل الخارجي الدكتور ممدوح بن أحمد شومان، وجمع من قيادات الجامعة والطلبة المؤهلين للمنحة، وبحث اللقاء آليات دعم جهود التعريف بالفرص التعليمية الدولية المتاحة للطلاب والطالبات.
وهدف اللقاء إلى التعريف ببرنامج المنحة ، واستعراض معايير الترشيح وآلية التقديم، إلى جانب مناقشة فرص التعاون مع البرنامج، بما يسهم في دعم الطلبة المتميزين وتعزيز مشاركتهم في البرامج الدولية المرموقة.
وتتميّز جامعة الملك عبد العزيز بريادتها في تبنّي المبادرات النوعية التي تُعنى بإعداد وتأهيل الطلبة المتميزين للمنافسة على أرفع المنح العالمية، وفي مقدمتها منحة رودس المرموقة. وانطلاقًا من رؤيتها في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميًا وبحثيًا، عملت الجامعة على إنشاء برنامج متكامل لإعداد الطلاب والطالبات، يركّز على تطوير مهاراتهم القيادية، وصقل قدراتهم البحثية، وتهيئتهم للتقديم والمنافسة على هذه المنحة العالمية.
وتخضع عملية الترشيح لمراجعة دقيقة للملفات ومقابلات يجريها عدد من الأكاديميين والقادة في مجالات مختلفة لاختيار المتقدمين ذوي التميز الأكاديمي والقدرة القيادية والالتزام بخدمة المجتمع.
وتُعد منحة "رودس" التي تأسست في أكسفورد عام 1903 من أقدم برامج المنح الأكاديمية الدولية، وبدأ برنامجها الخاص بالطلبة السعوديين عام 2018، برعاية سخية من مؤسسة أبناء عبد الرحمن ناصر العقيل الخيرية.
