شكرا لقرائتكم خبر انتهت الهدنة مع الشوق.. راشد الماجد يقتحم جدة بـ 32 رائعة بعد سبع سنوات من الغياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سبعة أعوام مرّت على آخر لقاء، وجدة لم تنسَ. سبعة أعوام والمسارح تشتاق لصوتٍ كان أول من غنّى لها ووصفها بـ"عروس البحر".

في مساء الجمعة 24 أبريل 2026، يُطوى سجل الغياب، ويقف الفنان راشد الماجد على مسرح "جدة سوبردوم" ضمن فعاليات موسم جدة، في ليلة جماهيرية توصف بأنها "الأضخم" هذا الموسم، ليرسل رسالة واحدة لجمهوره: "عدتُ".

ويصل الماجد إلى جدة في 21 أبريل الجاري، ليدخل مباشرة في سلسلة بروفات مكثفة بقيادة المايسترو وليد فايد، تحضيراً لقائمة غنائية تضم نحو 32 عملاً. وينتقي النجم من هذا الأرشيف باقة من روائعه الخالدة التي شكّلت وجدان جيل كامل، إلى جانب مفاجآت فنية وأعمال جديدة ستُقدَّم لأول مرة على المسرح.

وعبّر راشد الماجد عن شوقه للقاء جمهور جدة، مؤكداً في تصريح خاص أنه يتابع تفاعل محبيه بشغف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال: "أعرف حجم الاشتياق.. وعودتي بعد غياب سبعة أعوام، منذ حفلي الأخير في 2019، ستكون بحجم هذا الاشتياق"، واعداً بليلة استثنائية تلبّي رغبات الجمهور الغنائية.

ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، فيما تتولى شركة EventCom مهام التنظيم. وقد تصدّر الحدث المشهد الإعلامي ومنصات التواصل منذ الإعلان عنه، وسط ترقّب واسع من عشاق الطرب في المملكة والخليج.

ويتجاوز الحفل حدود الأمسية الغنائية ليتحوّل إلى لحظة لقاء طال انتظارها بين فنان كبير وجمهور وفيّ، ومشهد يؤكد تحوّل جدة إلى وجهة إبداعية نابضة بالحياة، وعاصمة للفن والترفيه في المنطقة.

يُذكر أن تذاكر الحفل متاحة حصرياً عبر تطبيق Webook، وسط توقعات بنفادها خلال الساعات الأولى من طرحها نظراً لحجم الإقبال الجماهيري.